Coronavirus, le misure adottate dagli altri Paesi verso chi viene dall’Italia



L’Italia è il terzo paese al mondo per numero di contagi da Coronavirus. Gli altri Paesi, vicini e lontani, stanno adottando misure preventive verso chi va e viene dall’Italia. In Israele, come in Irlanda, il governo sconsiglia di visitare il nostro Paese, mentre la Francia, ad esempio, sta isolando tutti quelli provenienti dalle zona del focolaio del Nord Italia. Il Kuwait, invece, ha vietato tutti i voli da e per la Penisola.

