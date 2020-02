I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, messe in diretta streaming a Turano dopo la chiusura delle chiese: “Vicini ai fedeli”



Dopo l’ordinanza della Regione Lombardia secondo cui le chiese devono restare chiuse sino a data da destinarsi e limitare quindi la propagazione del Coronavirus, don Ivano, parroco di Turano (Lodi), ha avuto l’idea di trasmettere le funzioni in diretta su Facebook: “in questi casi è molto importante per far comprendere la vicinanza del pastore ai propri fedeli”, ha detto a Fanpage.it.

