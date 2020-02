I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Milano riparte dalla cultura, Sala: “Ho chiesto al governo di riaprire i musei”



Il sindaco di Milano Beppe Sala vuole ripartire dalla cultura per rimettere in moto la città in questi giorni di coronavirus: musei e cinema, così come tutti i luoghi di aggregazione sono stati chiusi. “Ho contattato il ministro della Cultura Franceschini – ha spiegato il in un video il primo cittadino – riapriamo qualcosa, i musei o altro, ma la cultura è vita”.

