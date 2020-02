I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, morta in Iran Elham Sheikhi: giocatrice di Futsal, aveva 23 anni



Sale il numero delle vittime in Iran per l’epidemia da Coronavirus. Elham Sheikhi, 23 anni, è deceduta in ospedale a Qom. Il decesso è avvenuto nella giornata di mercoledì e fa salire a 26 il numero delle persone che hanno perso la vita per l’epidemia di COVID-19 mentre sono 245 quelle che risultano attualmente contagiate.

