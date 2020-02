I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Napoli, circolare del Comune: ‘Disinfettare scuole e uffici, mascherine per i dipendenti’



I sindacati all’unanimità scrivono una nota urgente al sindaco e al responsabile medico del Comune: “Subito un tavolo per approntare le misure preventive per evitare il contagio. Attrezzature speciali per chi è a contatto con il pubblico in scuole, asili, palestre, piscine e centri per anziani. Stop ai bagni misti dipendenti-utenti. Macchinette per distribuire igienizzanti nelle strutture pubbliche”.

