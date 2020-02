I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, passeggeri di Trenord meno 60 per cento: modifiche alla circolazione e corse cancellate



Per effetto dell’emergenza coronavirus Trenord nella giornata di oggi, lunedì 24 febbraio, ha rilevato un’affluenza pari al 60 per cento in meno di quella ordinaria, che nelle giornate normale è di oltre 820mila viaggiatori. Per questo, e per permettere le operazioni di sanificazione dei convogli, da martedì 25 febbraio il servizio di Trenord sarà rimodulato con modifiche e cancellazioni su molte linee.

Continua a leggere



Per effetto dell’emergenza coronavirus Trenord nella giornata di oggi, lunedì 24 febbraio, ha rilevato un’affluenza pari al 60 per cento in meno di quella ordinaria, che nelle giornate normale è di oltre 820mila viaggiatori. Per questo, e per permettere le operazioni di sanificazione dei convogli, da martedì 25 febbraio il servizio di Trenord sarà rimodulato con modifiche e cancellazioni su molte linee.

Continua a leggere

Continua a leggere