I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, post del consigliere di Pavia contro Napoli: “Noi schifati da chi vive nell’immondizia”



Post choc di un consigliere comunale di Pavia contro i napoletani, i francesi e i romeni: “”Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo all’immondizia (napoletani et similia), da gente che non ha il bidet (francesi) e da gente la cui capitale (Bucarest) ha le fogne popolate da bambini abbandonati”. Autore del messaggio, legato all’epidemia di Coronavirus che sta colpendo soprattutto la Lombardia, Niccolò Fraschini, esponente di una lista di centrodestra.

Continua a leggere



Post choc di un consigliere comunale di Pavia contro i napoletani, i francesi e i romeni: “”Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo all’immondizia (napoletani et similia), da gente che non ha il bidet (francesi) e da gente la cui capitale (Bucarest) ha le fogne popolate da bambini abbandonati”. Autore del messaggio, legato all’epidemia di Coronavirus che sta colpendo soprattutto la Lombardia, Niccolò Fraschini, esponente di una lista di centrodestra.

Continua a leggere

Continua a leggere