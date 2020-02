I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, primo caso in Alto Adige: è un giovane che inizialmente era risultato negativo al test



In Trentino erano già stati registrati tre casi di coronavirus: si tratta di cittadini lombardi in vacanza nella Regione del Nord Italia, ma il caso interessava la provincia autonoma di Trento: ora il contagio si sarebbe esteso all’Alto Adige. Si tratterebbe di un giovane che in un primo momento era risultato negativo al test.

