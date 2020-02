I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, primo contagio in Lombardia: 38enne italiano ricoverato a Codogno



Primo caso di coronavirus in Lombardia dove un italiano di 38 anni è stato ricoverato all’ospedale di Codogno, in provincia di Lodi. A confermarlo è l’assessore lombardo Giulio Galera che ha spiegato che sono in corso le controanalisi a cura dell’Iss.

