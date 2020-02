I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, primo infetto in Puglia. È un tarantino scappato da Codogno, l’annuncio di Emiliano



Si tratta di un 33enne residente nella provincia di Taranto, sembra proveniente da Codogno in Lombardia, ove si era recato in visita. L’annuncio del governatore Michele Emiliano. L’uomo ha sintomi influenzali e ha spiegato ai medici di essere scappato dalla zona rossa non rispettando le prescrizioni.

