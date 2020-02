I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, quali sono le persone più a rischio



Per gli over 80 l’infezione risulta più aggressiva. Un altro fattore di rischio è la presenza di malattie preesistenti, specie quelle cardiovascolari, diabete, insufficienza respiratoria cronica e ipertensione. I risultati dell’analisi del Chinese centre for disease control and prevention fu 44mila casi di coronavirus.

Continua a leggere



Per gli over 80 l’infezione risulta più aggressiva. Un altro fattore di rischio è la presenza di malattie preesistenti, specie quelle cardiovascolari, diabete, insufficienza respiratoria cronica e ipertensione. I risultati dell’analisi del Chinese centre for disease control and prevention fu 44mila casi di coronavirus.

Continua a leggere

Continua a leggere