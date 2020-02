I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Ricciardi (OMS): “Il Veneto si è comportato in maniera antiscientifica”



Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha duramente criticato la strategia della Regione Veneto per contenere il coronavirus: “Non è stata corretta perché ha derogato all’evidenza scientifica” generando confusione e allarme sociale. I casi di contagio accertati sarebbero circa 190 e non 450 come dichiarato.

Continua a leggere



Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha duramente criticato la strategia della Regione Veneto per contenere il coronavirus: “Non è stata corretta perché ha derogato all’evidenza scientifica” generando confusione e allarme sociale. I casi di contagio accertati sarebbero circa 190 e non 450 come dichiarato.

Continua a leggere

Continua a leggere