Coronavirus, rinviata la partita del Ludogorets: controlli sui giocatori rientrati da Milano



Il Ludogorets, reduce dalla partita contro l’Inter valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, non scenderà subito in campo in Bulgaria. Rinviato il match contro l’Arda Kardzhali per motivi di sicurezza: la trasferta in Italia, Paese con un gran numero di contagi per il Coronavirus, ha spinto la Federcalcio bulgara a chiedere ulteriori controlli.

