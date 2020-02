I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, rinviata Udinese-Fiorentina del 29 febbraio in Serie A



La Regione Friuli Venezia Giulia attraverso una delibera speciale ha annunciato la sospensione di tutti gli eventi e le manifestazioni sportive in programma fino al 1° marzo per l’emergenza Coronavirus. Rinviata dunque Udinese-Fiorentina, in programma il 29 febbraio, e valida per il prossimo turno di Serie A. Non si giocherà anche il confronto ligure tra Entella e Crotone.

