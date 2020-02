I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma, a Fiumicino controllo febbre su tutti i passeggeri in arrivo



Aumentano le misure di sicurezza sanitaria in relazione alla diffusione del coronavirus. All’aeroporto di Fiumicino sono stati infatti installati termoscanner in tutti i terminal dello scalo romano, anche nell’area degli arrivi dei voli nazionali. Stando a quanto si apprende, in tutto l’aeroporto ci sono undici apparecchi per rilevare la temperatura corporea.

Continua a leggere



Aumentano le misure di sicurezza sanitaria in relazione alla diffusione del coronavirus. All’aeroporto di Fiumicino sono stati infatti installati termoscanner in tutti i terminal dello scalo romano, anche nell’area degli arrivi dei voli nazionali. Stando a quanto si apprende, in tutto l’aeroporto ci sono undici apparecchi per rilevare la temperatura corporea.

Continua a leggere

Continua a leggere