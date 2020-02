I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma, atterrato il primo aereo a Fiumicino per il rimpatrio dei turisti cinesi



Sono cominciate a Fiumicino le operazioni per il rimpatrio dei turisti cinesi ancora presenti a Roma. L’annuncio dell’avvio del ponte aereo da e per la Cina era stato annunciato ieri dal Commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli.

