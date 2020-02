I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma, ricoverata per precauzione una donna che era in quarantena alla Cecchignola



La donna, che era una dei 56 italiani rimpatriati e tuttora in quarantena presso la Città Militare della Cecchignola, è risultata negativa al test sul nuovo coronavirus 2019-nCoV, ma è affetta da congiuntivite, uno dei sintomi sospetti. Per questo è stata trasferita in via precauzionale all’Istituto Spallanzani.

