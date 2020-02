I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, sale a 33 il numero dei contagiati tra Lombardia e Veneto



Sono saliti a 33 i casi confermati di Coronavirus tra Lombardia e Veneto, stando a quanto si apprende da fonti di Fanpage nella task force del governo. In Lombardia sono in arrivo e in costante aggiornamento i risultati dei test tra i contatti e i colleghi del primo paziente contagiato, il 38enne di Codogno. Aumentano anche i casi nel Padovano.

Continua a leggere



Sono saliti a 33 i casi confermati di Coronavirus tra Lombardia e Veneto, stando a quanto si apprende da fonti di Fanpage nella task force del governo. In Lombardia sono in arrivo e in costante aggiornamento i risultati dei test tra i contatti e i colleghi del primo paziente contagiato, il 38enne di Codogno. Aumentano anche i casi nel Padovano.

Continua a leggere

Continua a leggere