Coronavirus Salerno: a Battipaglia comitiva torna da gita a Venezia e finisce in quarantena



Comitiva di Battipaglia (Salerno) partita per una gita a Viareggio e Venezia per il Carnevale 2020 avrà un brutto ritorno: osserveranno a scopo precauzionale una quarantena di 15 giorni. A deciderlo, il sindaco del comune in provincia di Salerno, Cecilia Francese: “Si tranquillizza la popolazione che non solo non ci sono sintomi né manifestazioni del virus nei viaggiatori”

