I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Salerno: a Buccino 5 paesani tornano dal Nord e scatta la quarantena



Cinque persone originarie di Buccino (Salerno), sono in quarantena per due settimane causa Coronavirus. Nel dettaglio si tratta di un nucleo familiare composto da quattro persone di ritorno da Codogno e di un uomo che è giunto nel paesino del Salernitano tornato in queste ore, proveniente da Piacenza. L’ordinanza dispone di “non lasciare per almeno 14 giorni l’attuale domicilio”

Continua a leggere



Cinque persone originarie di Buccino (Salerno), sono in quarantena per due settimane causa Coronavirus. Nel dettaglio si tratta di un nucleo familiare composto da quattro persone di ritorno da Codogno e di un uomo che è giunto nel paesino del Salernitano tornato in queste ore, proveniente da Piacenza. L’ordinanza dispone di “non lasciare per almeno 14 giorni l’attuale domicilio”

Continua a leggere

Continua a leggere