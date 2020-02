I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, salgono a 650 i contagiati: ma aumentano anche i casi di guarigione



Al momento i contagiati in totale sono 650, i morti 17 e i guariti 45: in particolare, in Lombardia sono 403 i contagiati, di cui 40 dimessi in quanto guariti e 14 morti; 111 in Veneto, tra cui 2 morti, 97 in Emilia Romagna, con 1 morto, 19 in Liguria, 4 in Sicilia, di cui sono 2 guariti, 3 in Lazio, tutti guariti), 3 in Campania, 3 nelle Marche, 2 in Toscana, 2 in Piemonte, 1 in Alto Adige, 1 in Abruzzo e 1 in Puglia: questo il bollettino quotidiano del capo della protezione civile, Angelo Borrelli.

