Coronavirus, Salvini: “Conte sorpreso per contagi? Non è passante: è pagato per risolvere problemi”



Il leader della Lega Matteo Salvini ha puntato il dito contro il premier Conte accusandolo di “aver dormito” durante l’emergenza coronavirus: il riferimento è alle parole del presidente del Consiglio che si è detto “sorpreso” per il numero di contagi in Italia: “È il presidente del Consiglio e viene pagato per risolvere problemi – ha accusato Salvini – non è un passante, non può dirsi sorpreso”.

