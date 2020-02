I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Salvini: “Conte vuole far ricadere colpe e responsabilità per pulirsi la coscienza”



“Non si scarichino responsabilità, chiaramente riconducibili al governo centrale, sui territori, sui singoli medici o ai governatori. Sarebbe davvero di pessimo gusto. Qua ci sono proposte per cui ci sono già i fondi nelle casse dello Stato. Si tratta solamente di tagliare vincoli burocratici in modo da permettere a famiglie e imprese bloccate in quarantena di avere liquidità”: così Matteo Salvini, da una conferenza stampa al Senato, ha illustrato le proposte della Lega per far fronte al coronavirus.

