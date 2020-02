I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Sei Nazioni: rinviata Irlanda-Italia, a rischio anche la gara con l’Inghilterra



La federazione di rugby irlandese ha comunicato ufficialmente il rinvio della partita del Sei Nazioni contro l’Italia. È uno degli effetti dell’emergenza Coronavirus che si riflette anche sul mondo dello sport, non solo italia ma anche in Europa. Dubbi sulla sfida tra azzurri e Innghilterra in programma tra un mese.

