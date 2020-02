I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, sindaco di Casalpusterlengo, comune della zona rossa: “Noi, abbandonati dal governo”



“Noi abbandonati dal governo, i provvedimenti sono stati presi in ritardo”, così il sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio in merito ai provvedimenti adottati per i comuni della cosiddetta zona rosa, focolaio del coronavirus. A fare eco alle sue parole anche il primo cittadino di Castiglione d’Adda che ha detto: “Siamo stati lasciati soli in questa emergenza”.

