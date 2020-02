I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, sospesi i visti dalla Cina. Misure di prevenzione anche per i porti italiani



È stata sospesa la concessione di visti in Cina per l’Italia da parte delle agenzie autorizzate. La notizia è stata diffusa da sottosegretario al Turismo del Mibact, Lorenza Bonaccorsi. Sono state estese anche ai porti le misure precauzionali previste negli aeroporti in relazione all’emergenza sanitaria.

Continua a leggere



È stata sospesa la concessione di visti in Cina per l’Italia da parte delle agenzie autorizzate. La notizia è stata diffusa da sottosegretario al Turismo del Mibact, Lorenza Bonaccorsi. Sono state estese anche ai porti le misure precauzionali previste negli aeroporti in relazione all’emergenza sanitaria.

Continua a leggere

Continua a leggere