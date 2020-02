I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Spallanzani rassicura: “Malattia non è mortale e nel Lazio nessun allarme”



“Sono aumentati gli accessi per paura non per bisogno. Nella Regione Lazio non c’è nessuna situazione di allarme”, ha dichiarato il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, durante la conferenza stampa.

