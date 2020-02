I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, task force medica in FIGC. Annullato lo stage della Nazionale Under 19



La FIGC ha convocato una task force con i medici della Federazione per domani mattina dopo le indicazioni ricevute del Consiglio dei Ministri di ieri sulla diffusione del Coronavirus in Italia. Bloccate gli stage delle nazionali Under 19 maschile e femminile e salta così il primo incontro programmato dal commissario tecnico Roberto Mancini con le selezioni giovanili.

