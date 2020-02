I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, tendone davanti all’ospedale di Cremona: a Codogno infermieri bloccati da 24 ore



Davanti agli ospedali di Cremona e Oglio Po, nel Cremonese, sono stati allestiti dei tendoni da campo dove sarà offerta accoglienza a chi si reca nelle strutture per farsi controllare. Questa una delle misure decise per far fronte all’emergenza Coronavirus, che nel Cremonese ha fatto registrare tre contagi. Intanto all’ospedale di Codogno, focolaio dei contagi in Lombardia, ci sono infermieri e sanitari bloccati da 24 ore: sono entrati in contatto con altri malati e attendono gli esiti dei test.

