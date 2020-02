I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, tifosi della Roma allo stadio del Gent con le mascherine



I tifosi della Roma hanno seguito la squadra nella trasferta di Europa League a Gand, in Belgio, per il ritorno dei sedicesimi di finale contro il Gent. Sono entrati regolarmente allo stadio e, una volta nel settore ospiti, sono stati inquadrati dalle telecamere: buona parte di loro recava le mascherine sul viso per l’emergenza Coronavirus.

