I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, tutte le giravolte dei politici italiani da “emergenza totale” a “basta allarmismi”



Da Conte a Salvini, dalla coppia Zaia-Fontana a Matteo Renzi, non c’è politico italiano che non abbia detto tutto e il contrario di tutto sul Coronavirus e su come gestire l’emergenza sanitaria di questi giorni. Su una cosa però sono tutti d’accordo: che la colpa è di televisioni e giornali. Ovviamente.

Continua a leggere



Da Conte a Salvini, dalla coppia Zaia-Fontana a Matteo Renzi, non c’è politico italiano che non abbia detto tutto e il contrario di tutto sul Coronavirus e su come gestire l’emergenza sanitaria di questi giorni. Su una cosa però sono tutti d’accordo: che la colpa è di televisioni e giornali. Ovviamente.

Continua a leggere

Continua a leggere