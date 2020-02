I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ufficiale: il paziente zero non c’entra nulla. Nessuno sa da chi è partito il contagio



“Il paziente zero non ha sviluppato gli anticorpi, non è lui. Va cercato. Questo cambia tutto il quadro”. Queste le parole del vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, avvicinato dai cronisti nella sede della Protezione civile dove e’ in corso il Consiglio dei ministri.

