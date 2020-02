I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Uomini e Donne sospende i casting per il trono classico



La produzione di “Uomini e Donne” rende noto che in seguito alle vicende relative allo sviluppo del Coronavirus nel nostro Paese, la data del casting del “Trono Classico”, quindi il principale trono della storia del programma, prevista per il 4 marzo a Bologna è stata annullata. La prevenzione e il contenimento per il rischio contagio continua a interessare i principali programmi televisivi.

