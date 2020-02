I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, uomo di Codogno sorpreso fuori dalla zona rossa: “Non ci chiedono i documenti”



Nonostante il divieto di entrare ed uscire dalla zona rossa, Fanpage.it ha sorpreso un uomo di Codogno al di fuori dell’area delimitata da posti di blocco delle forze dell’ordine. L’uomo si era recato al cimitero di Bertonico, che da ordinanza dovrebbe essere chiuso, e si è giustificato dicendo di essere convinto che anche il comune adiacente fosse nella zona rossa. In più, ha dichiarato che “a Codogno e a Castiglione non chiedono i documenti” per entrare o lasciare il comune.

