Coronavirus, vertice tra Conte, Di Maio, Speranza e Borrelli: “Pronti ad adottare nuove misure”



Questo non è il momento delle perplessità o di rimproverarci qualcosa. C’è da mantenere un monitoraggio costante e verificare le misure in atto, che sono di massima precauzione”, ha detto il presidente Conte in un vertice con Di Maio, Speranza e Borrelli, rimarcando che il governo ha “adottato tutte le misure di massimo livello precauzionale”.

