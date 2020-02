Corpo Politico – Movimento Performativo dal 20 al 22 marzo a Spazio Kataklisma di Roma

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Workshop CORPO POLITICO

Movimento Performativo

con Elvira Frosini – Frosini/Timpano

per max 10 attori e danzatori

dal 20 al 22 marzo 2020

Orario: ven 20 h 18 – 22 ; sab 21 e dom 22 h 11 – 17

a Roma – Spazio Kataklisma – Via G. De Agostini 79, Roma

attori e danzatori

mandare cv e recapito telefonico a: kataklismateatro@gmail.com

oggetto: candidatura NOME + COGNOME Corpo Politico Frosini/Timpano

entro e non oltre il 15 MARZO

> verrà data conferma entro il 17 MARZO <

I partecipanti dovranno seguire l’intero workshop.

Corpo Politico – Movimento Performativo è una sessione di lavoro intensiva che approfondisce il lavoro fisico, la scrittura per il corpo e la drammaturgia scenica. In questa sessione si approfondisce con Elvira Frosini la parte di lavoro sul corpo che da sempre è alla base del lavoro e della formazione di Frosini Timpano.

Indagheremo il tema del corpo come costruzione politica. Il corpo viene esplorato come residenza di immaginari e stratificazione di immagini, convenzioni, rituali, rapporti di potere, e come principale strumento drammaturgico.

Si approfondisce il lavoro collettivo ed individuale sulla costruzione di nuclei drammaturgici partendo dal corpo come segno politico ed esplorando la possibilità di costruzione di azioni performative che possano sovvertire il sistema di convenzioni residente nel corpo, in particolare affrontando il tema del contesto e delle domande alla base del lavoro dell’attore/performer.

Frosini/Timpano, tra i più apprezzati drammaturghi italiani contemporanei, attori e registi, lavorano da sempre sul presente e sul rapporto con la Storia, attraverso un lavoro che porta sul palcoscenico le decostruzioni delle narrazioni della Storia, le derive antropologiche della società ed un vasto materiale che dialoga con la vita, l’immaginario e la coscienza contemporanei.

I loro lavori sono rappresentati nei più importanti teatri e festival in Italia e all’estero. Tra i riconoscimenti: nomination ai Premi Ubu come migliore drammaturgia nel 2012 con Aldo morto e nel 2017 con Acqua di colonia. Aldo morto ha vinto il Premio Rete Critica 2012 e il Premio Nico Garrone 2013 per il progetto speciale Aldo morto 54. Acqua di colonia è stato selezionato da Eurodram 2018. Nel 2019 hanno vinto il Premio Riccione “Franco Quadri” con il loro nuovo testo Ottantanove. Con lo spettacolo Gli sposi. romanian tragedy (dal testo di David Lescot) hanno avuto la nomination ai Premi Ubu 2019.

Hanno lavorato per diverse trasmissioni radiofoniche di Radio3 Rai. Nel 2014 Rai5 ha realizzato un documentario su di loro nel ciclo Roma: la nuova drammaturgia.

