I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cosa ha cantato Morgan contro Bugo a Sanremo: “Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”



Morgan e Bugo in gara a Sanremo 2020 sono stati squalificati per defezione. L’eliminazione avviene dopo l’abbandono di Bugo, all’anagrafe Cristiano Bugatti, che si è allontanato dal palco dell’Ariston per non farvi più ritorno. Ecco cosa ha letto e cantato Morgan sul palco, invece di interpretare il testo originale del loro brano dal titolo Sincero.

Continua a leggere



Morgan e Bugo in gara a Sanremo 2020 sono stati squalificati per defezione. L’eliminazione avviene dopo l’abbandono di Bugo, all’anagrafe Cristiano Bugatti, che si è allontanato dal palco dell’Ariston per non farvi più ritorno. Ecco cosa ha letto e cantato Morgan sul palco, invece di interpretare il testo originale del loro brano dal titolo Sincero.

Continua a leggere

Continua a leggere