Cosenza, trovato il corpo di Dino Mazzei: l’uomo era scomparso da casa venerdì scorso



Il cadavere è stato rinvenuto vicino al ponte di Calatrava questa mattina, dopo due giorni in cui non si era avuta alcuna notizia dell’uomo, visto per l’ultima volta venerdì sera. Secondo gli inquirenti, Mazzei avrebbe deciso di tornare a casa a piedi e sarebbe stato investito da un’auto che si sarebbe poi allontanata.

