Costacurta ricorda a Nedved la finale di Champions non giocata nel 2003: “Noi del Milan esultammo”



Curioso siparietto prima di Lione-Juventus in diretta tv su Sky. Alessandro Costacurta ha ricordato a Pavel Nedved la finale di Champions League tra Milan e Juventus del 2003, saltata dall’ex calciatore ceco in seguito ad una squalifica (e poi vinta dai rossoneri): “Per quel cartellino noi esultammo come un gol a San Siro”.

