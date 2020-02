I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Costiera Amalfitana, cade con l’auto nel burrone: vivo per miracolo



Un uomo di 51 anni è precipitato con la sua automobile in una scarpata in Costiera Amalfitana, tra i comuni di Ravello e Tramonti. Riuscito a uscire dall’abitacolo, ha raggiunto la carreggiata ed è stato soccorso da alcuni automobilisti. Ha riportato traumi alla testa e al torace e diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.

