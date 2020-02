I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Covid-19, il viceministro Sileri: “Il virus in Italia non c’è. Noi più prudenti degli altri”



Il viceministro della salute Pierpaolo Sileri a Fanpage.it: “L’italiano contagiato sulla Princess Diamond? Sta bene, e per il momento resta in Giappone. Gli altri? Torneranno solo quelli sicuramente negativi. Gli italiani sulla nave in Cambogia? Ne è tornato solo uno da noi, ed è già in quarantena. Rischi? Ridotti al minimo. Abbiamo preso misure molto più forti degli altri”

