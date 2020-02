I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Crema, tentata rapina in pieno giorno armati di coltello e tirapugni: arrestati due minorenni



Hanno meno di 18 anni i due ragazzi arrestati a Crema, in provincia di Cremona, con l’accusa di tentata rapina aggravata. Insieme con altri due amici avrebbero minacciato un uomo di 33 anni con coltello e tirapugni per portargli via lo scooter: sono stati fermati dai carabinieri poco dopo il tentativo di rapina grazie alla denuncia della vittima.

Continua a leggere



Hanno meno di 18 anni i due ragazzi arrestati a Crema, in provincia di Cremona, con l’accusa di tentata rapina aggravata. Insieme con altri due amici avrebbero minacciato un uomo di 33 anni con coltello e tirapugni per portargli via lo scooter: sono stati fermati dai carabinieri poco dopo il tentativo di rapina grazie alla denuncia della vittima.

Continua a leggere

Continua a leggere