I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cremona, incidente mortale all’alba: giovane di 26 anni perde la vita



L’incidente è avvenuto su via Milano in direzione di Cremona. Il ragazzo si è schiantato per cause ancora da chiarire con un albero al lato della carreggiata dopo aver perso il controllo della vettura sulla quale viaggiava poco prima delle 5 del mattino. Estratto dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Continua a leggere



L’incidente è avvenuto su via Milano in direzione di Cremona. Il ragazzo si è schiantato per cause ancora da chiarire con un albero al lato della carreggiata dopo aver perso il controllo della vettura sulla quale viaggiava poco prima delle 5 del mattino. Estratto dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Continua a leggere

Continua a leggere