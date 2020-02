I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cremona, opuscolo choc: “I cambiamenti climatici si combattono facendo meno figli”



Come si combatte il cambiamento climatico? Facendo meno figli. È questa la prima, errata, lettura di un opuscolo distribuito dal Comune di Cremona e realizzata dall’associazione Filiera Corta Solidale in cui si pubblicavano i risultati di uno studio per combattere i mutamenti del clima. Il sindaco di Cremona ha assicurato che verranno ritirati subito mentre la redattrice del volantino ha garantito che non voleva offendere nessuno e che la sintesi estrema dei dati può essere stata avventata. Una volta ritirati, verranno scritti in modo più chiaro.

