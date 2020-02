I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Crisi rifiuti in Campania, 23 indagati: ci sono anche Bonavitacola e Del Giudice



Ventitré inviti a comparire presentati dalla Procura di Napoli che indaga sulla crisi della gestione dei rifiuti in Campania: tra questi, il vicepresidente della Regione ed assessore all’ambiente Fulvio Bonavitacola, l’ex vicesindaco di Napoli ed oggi assessore all’ambiente Raffaele Del Giudice, Gabriele Gargano, ex amministratore di Sapna, e Francesco Mascolo, ex direttore di Asia.

Continua a leggere



Ventitré inviti a comparire presentati dalla Procura di Napoli che indaga sulla crisi della gestione dei rifiuti in Campania: tra questi, il vicepresidente della Regione ed assessore all’ambiente Fulvio Bonavitacola, l’ex vicesindaco di Napoli ed oggi assessore all’ambiente Raffaele Del Giudice, Gabriele Gargano, ex amministratore di Sapna, e Francesco Mascolo, ex direttore di Asia.

Continua a leggere

Continua a leggere