Crisi Roma, terzo ko consecutivo: Fonseca peggio di Di Francesco



Il ko di Bergamo contro l’Atalanta (2-1) certifica la crisi della Roma, reduce da tre sconfitte consecutive (le altre due con Sassuolo e Bologna). Rispetto ad un anno fa, quando in panchina c’era Di Francesco, in classifica i giallorossi avevano due punti in più e si giocavano gli ottavi di Champions League.

