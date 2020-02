I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cristiana Capotondi è fidanzata con Andrea Pezzi, l’ex VJ di MTV oggi imprenditore



Dal 2006 Cristiana Capotondi è fidanzata con Andrea Pezzi, volto televisivo di punta di Mtv tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila. Nessun matrimonio in vista per l’attrice, che questa sera è ospite al Festival di Sanremo 2020 in occasione della finale, in programma questa sera sul palco dell’Ariston,

Continua a leggere



Dal 2006 Cristiana Capotondi è fidanzata con Andrea Pezzi, volto televisivo di punta di Mtv tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila. Nessun matrimonio in vista per l’attrice, che questa sera è ospite al Festival di Sanremo 2020 in occasione della finale, in programma questa sera sul palco dell’Ariston,

Continua a leggere

Continua a leggere