Cristiano Ronaldo, 35 anni e non sentirli: il compleanno da record di CR7



Cristiano Ronaldo compie 35 anni ma sembra non sentirli: dal 1° dicembre ad oggi non ha segnato soltanto in una gara in cui è sceso in campo, battendo il record di Ronaldo ‘il Fenomeno’ per reti segnate nelle prime 50 presenze in Serie A e andando a caccia di quello detenuto da Batistuta e Quagliarella per gare di campionato consecutive scrivendo il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Un altro compleanno da primato dunque per il ‘giovane – vecchio’ che ha ancora fame di successi: Champions League e sesto Pallone d’Oro sono già nel mirino.

