Cristiano Ronaldo in gol per 11 partite consecutive: eguagliati Batistuta e Quagliarella



Cristiano Ronaldo, con il gol alla SPAL, è andato a segno per l’undicesima partita consecutiva in Serie A, eguagliando il record di Batistuta e Quagliarella. Il portoghese ora può puntare a stabilire un nuovo record in caso di gol all’Inter nello scontro diretto: sarebbe la dodicesima partita di fila sul tabellino dei marcatori.

