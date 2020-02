I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Cuneo, sesso e foto hard con due 13enni: condannato ex caporalmaggiore degli Alpini



Un ex caporalmaggiore degli Alpini, Graziano Battista, in servizio a Cuneo è stato condannato dal Tribunale di Torino a cinque anni e 8 mesi per aver avuto rapporti sessuali non protetti con due ragazzine di 13 anni, quando lui ne aveva 27, dopo essersi fatto inviare via social media alcune loro foto osé.

